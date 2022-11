Jovens de 18 e 15 anos são assediadas em calçada de Hortolândia

Um vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem se aproxima de uma jovem de 18 anos e da prima dela, de 15, abaixa a bermuda e encosta as partes íntimas em uma vítimas. O assédio ocorreu no fim da tarde de domingo (13), no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia. Elas gritaram e o abusador fugiu. A Polícia Civil apura o caso.

Por volta das 15h, as vítimas estavam na calçada, na Rua Benedito Leite, quando um homem que aparentava ter em torno de 24 anos, sem camisa e de bermuda preta, aproximou-se, exibiu seu órgão genital e depois encostou-o na jovem de 18 anos. Ela se esquivou, mas o autor veio para cima de ambas.

Crime foi cometido na tarde deste domingo, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia – Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

A menor relatou à polícia que ele dizia palavras de cunho sexual. Depois, também ameaçou de morte a prima. O homem aparentava certa agitação e aparentava que estava sob efeito de álcool ou drogas. Elas pediram socorro e o suspeito fugiu.

As vítimas estiveram no plantão policial e alegaram que têm condições de reconhecer o suspeito. Uma câmera de vigilância de um vizinho captou o ocorrido. As imagens foram divulgadas nas redes sociais com o objetivo de identificar o abusador.

A gravação já foi entregue à Polícia Civil e será analisada pelo IC (Instituto de Criminalística) de Americana. O material também será usado pelos policiais do Setor de Inteligência, na tentativa de localizar o suspeito.

A delegada Nathália Alves Cabral diz que o caso já foi registrado. “A apuração será conduzida pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Hortolândia”, afirma.

O boletim de ocorrência foi registrado como ameaça e importunação sexual. As vítimas foram orientadas sobre o prazo de seis meses para o oferecimento de representação criminal contra o suspeito.