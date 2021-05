Jovem é preso por tráfico em Hortolândia, após operação da Dise de Americana

Drogas foram apreendidas pela Dise de Americana - Foto: Divulgação - Polícia Civil

Um jovem de 19 anos foi preso durante a tarde desta segunda-feira (24) em Hortolândia após uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.

De acordo com informações da delegacia especializada, por volta de 14h30 houve uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na Rua do Tucano, no Jardim Boa Esperança.

Ao chegarem no local indicado, os policiais civis surpreenderam o jovem na rua. Ele estava com 1 kg de cocaína (embalados e a granel), 1 kg de maconha (distribuídos em 245 porções) e 59 g de crack (embaladas em 105 porções).

Também foram encontrados e apreendidos apetrechos para embalo e refino da cocaína, como embalagem, balanças de precisão, facas, peneiras, panelas, líquidos para o preparo das drogas, como acetona e lidocaína, além de kits prontos para distribuição em pontos de vendas de entorpecentes.

Diante do que foi encontrado, o rapaz foi encaminhado até a sede da Dise em Americana, onde recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.