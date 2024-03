Jovem é preso por tráfico de drogas em Hortolândia com 1 kg de maconha

Cerca de 1 kg de maconha e R$ 3,2 mil foram apreendidos pela polícia - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Um jovem de 25 anos foi preso em Hortolândia na noite desta segunda-feira (18), após ser flagrado por policiais do 10°Baep (Batalhão de Ações Especiais) com um tijolo de maconha e R$ 3 mil.

Segundo informações do batalhão, os militares faziam patrulhamento pelo Jardim Nova Hortolândia quando, por volta de 22h, viram um jovem em um GM Prisma em atitude suspeita na Rua Frederico Alves da Costa.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito R$ 3,2 mil, além de um tijolo de maconha, pesando 1 kg, dentro do carro e mais duas porções da mesma droga. Indagado, ele alegou inicialmente que estava no local esperando um amigo, mas depois confessou que mora em Indaiatuba e que recebeu dinheiro para buscar as drogas.

Aos policiais ele contou que pegou a droga apreendida em Sumaré e que estava em Hortolândia para pegar uma outra parte e, em seguida, retornaria para Indaiatuba.

Ele foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.