Jovem é morto a tiros em Hortolândia a 3 dias do seu aniversário

Vinícius Gabriel Barbosa Souza completaria 21 anos neste domingo, dia 17 - Foto: Reprodução

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros em Hortolândia na noite desta quinta-feira (14), três dias antes de completar 21 anos. Ele estava dentro de uma barbearia quando foi atingido pelos disparos. O proprietário do local, de 22 anos, também foi baleado e está internado no Hospital Mário Covas.

A vítima fatal foi identificada como Vinicius Gabriel Barbosa Souza, que faria aniversário no dia 17 deste mês.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Vinícius Gabriel e a outra vítima, que não identificada, estavam dentro da barbearia, na Rua Pintassilgo, no Jardim Boa Esperança quando, por volta de 21h30, dois homens em uma moto estacionaram o veículo, entraram no estabelecimento, atiraram contra os dois e, em seguida, fugiram do local.

O proprietário da barbearia foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Mário Covas, em Hortolândia. Já Vinícius Gabriel não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado no local.

A PM (Polícia Militar), assim como a equipe de peritos da Polícia Civil foram chamados para atendimento da ocorrência.

Até o momento, não há informação sobre quem seriam os suspeitos ou tampouco a motivação do homicídio e tentativa de homicídio. As causas serão apuradas pela Delegacia de Hortolândia.

Ferido

O LIBERAL questionou a assessoria de Comunicação de Hortolândia sobre o estado de saúde do jovem levado ao Hospital Mário Covas, mas foi informado que os dados são repassados apenas para familiares da vítima.