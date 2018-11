Jovem de 22 anos morre após batida entre moto e carro

Um jovem identificado como Rafael Souza, de 22 anos, morreu na noite de quinta-feira (15) após uma batida entre sua motocicleta e um veículo na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, próximo ao trevo da empresa EMS, em Hortolândia.

Segundo informações do registro do caso na Polícia Civil de Hortolândia, o rapaz seguia com sua motocicleta pela via, às 23h29, quando foi ultrapassar um ônibus em uma ponte e acabou atingido por um carro que vinha no sentido oposto. Foto: Cézar Henrique / Portal Hortolândia e Reprodução / Facebook

O motorista do ônibus ouviu um barulho na lateral do veículo e parou imediatamente, mas o ocupante do veículo que atingiu a motocicleta deixou o local sem prestar socorro. Equipes de resgate compareceram ao local do acidente, mas o jovem morreu ali mesmo.

Além disso, a polícia informou também que Rafael havia saído com o irmão para dar um passeio, cada um em uma motocicleta, mas a vítima não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O Instituto de Criminalística da Polícia Civil realizou a perícia técnica ainda no local dos fatos e o corpo foi encaminhado ao IML (Insituto Médico Legal) de Americana.