Jovem de 20 anos é morto a tiros no Jardim Amanda, em Hortolândia

Vítima foi identificada como Ryann Esperança - Foto: Facebook / Reprodução

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (16) no Jardim Amanda, em Hortolândia. A vítima foi identificada como Ryann Esperança. Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o jovem estava no carro com sua namorada quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

“Ainda consigo ouvir o barulho do tiro, ainda consigo sentir você caindo em meus braços e eu não pude fazer nada, meu amor. Você era perfeito, um menino tão doce, do coração enorme, por que alguém faria essa maldade com você?”, escreveu sua namorada nas redes sociais.

A Polícia Civil investiga o crime. “O caso foi registrado como homicídio no Plantão Policial de Hortolândia e encaminhado ao 2º DP da cidade, responsável pela área dos fatos. Demais detalhes serão preservados para garantir a autonomia dos trabalhos policiais”, disse a SSP.