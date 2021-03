Internado em São Paulo, Perugini tem saúde agravada

O estado de saúde do prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini (PSD), foi agravado, de acordo com boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (24). Ele luta contra a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) e está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de hospital de São Paulo, onde deu entrada no dia 3 de fevereiro.

Confira trecho do comunicado divulgado pelo Executivo de Hortolândia.

Houve um agravamento no estado de saúde e todos os esforços estão sendo empenhados para que o Prefeito se recupere e supere este difícil momento. Ele segue internado em leito de UTI em hospital na cidade de São Paulo. A família agradece a todos e reitera a importância das orações e mensagens de fé, força e solidariedade enviadas. Os médicos estão atuando de forma incansável pela recuperação e reabilitação plena do prefeito.

O prefeito hortolandense foi diagnosticado com a Covid-19 e internado no Hospital Samaritano, em Campinas, em 1º de fevereiro. No dia 3, foi transferido para a UTI de um hospital na capital paulista – a unidade não é especificada nos comunicados da prefeitura. A intubação ocorreu no dia 9 de fevereiro.

A Prefeitura de Hortolândia destaca que informações oficiais sobre a condição do chefe do Executivo são aquelas divulgadas pelos canais do município, sob autorização da família.

Desde 15 de fevereiro, Perugini está afastado de suas funções por período ilimitado, após a concessão da licença ter sido aprovada pela câmara. Dessa forma, o vice José Nazareno Gomes, o Zezé (PL), responde interinamente pela prefeitura.