Interdições para obras de construção do ‘Superviário’ começam nesta segunda

A região Central de Hortolândia começou a receber interdições devido as obras de construção do “Superviário” na manhã desta segunda-feira (2).

A primeira interdição acontece na Rua José Athanázio Bueno entre as ruas Luiz Camilo de Camargo e João Blumer para a realização de obras de drenagem, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Após a conclusão do serviço neste trecho, as obras avançam para a rua Luiz Camilo de Camargo, interditando a via no trecho entre as ruas Júlio Silva Batista até e José Athanázio Bueno. As intervenções nos locais acontecem pelos próximos 20 dias.