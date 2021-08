Inscrições para o Conselho Municipal de Cultura abrem nesta segunda-feira

O Conselho Municipal de Cultura de Hortolândia realizará eleição para escolher novos membros. Os moradores que quiserem participar do pleito podem fazer inscrição a partir desta segunda-feira (16) no site Mapa da Cultura. O prazo de inscrição vai até esta sexta-feira (20).

O prazo de inscrição vai até esta sexta-feira (20) – Foto: Divulgação / Prefeitura de Hortolândia

Também é possível fazer a inscrição de forma presencial na Secretaria de Cultura, que fica na Unidade Cultura Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. Os interessados devem levar a documentação exigida e a ficha de inscrição preenchida e assinada.

O regulamento da eleição, no qual consta a lista dos documentos necessários, está disponível no site Mapa da Cultura. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia do Coronavírus, a inscrição presencial somente poderá ser feita de acordo com os protocolos sanitários que incluem o uso obrigatório de máscara e distanciamento.

Podem se inscrever para participar da eleição pessoas com idade a partir de 18 anos, residente na cidade há pelo menos dois anos, e com atuação de, no mínimo, dois anos no segmento cultural que o candidato pleiteia representar.

A eleição escolherá representantes da sociedade civil. Serão eleitos 16 membros (titulares e suplentes) dos seguintes segmentos culturais da cidade: Pontos de Cultura; Manifestações e Expressões Culturais de Rua; Artes Cênicas; Música; Cultura Digital, Artes Visuais e Audiovisual; Livros, Leitura e Literatura; Economia da Cultura; e Patrimônio Cultural Material e Imaterial. Os eleitos cumprirão mandato para o biênio 2021-2023.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a novidade da eleição deste ano é que os candidatos poderão apresentar vídeo de divulgação com duração de até dois minutos. Os vídeos serão postados no dia 8 de setembro no site Mapa da Cultura e demais canais digitais da Prefeitura.

A eleição está programada para acontecer presencialmente no dia 19 de setembro, das 9h às 13h. Os locais de votação serão divulgados no dia 11 de setembro nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.

Mais informações sobre a eleição estão disponíveis no Mapa da Cultura, pelos telefones (19) 3965-1400, ramais 7503 ou 7514, ou pelos e-mails formacaoeoficinas.smc@hortolandia.sp.gov.br e cultura@hortolandia.sp.gov.br.