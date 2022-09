Inscrições para Educação Infantil de Hortolândia são abertas

As inscrições para novos alunos na rede pública de ensino de Hortolândia foram abertas nesta segunda-feira (19). É possível matricular alunos de até seis anos de idade, para ingressar em 2023, na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) mais próxima.

As vagas são destinadas à crianças da Educação Infantil (Berçário, Minigrupo, Maternal, Jardim I e II) ou no 1º ano do Ensino Fundamental. Caso o interesse seja para ingressar no 1º ano, o aluno precisa completar seis anos até 31 de março de 2023. O período de inscrições vai até 18 de outubro, das 8h às 17h.

Para a inscrição, são necessárias cópias de documentos pessoais da criança, como Identidade (RG) ou Certidão de Nascimento, Cartão Cidadão, Comprovante de endereço com CEP atualizado e Comprovante de Trabalho da mãe (não obrigatório para a inscrição).

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Hortolândia, as escolas entrarão em contato com os responsáveis via telefone, conforme o surgimento de vagas.