Incêndio destrói salão de festas preparado para jantar romântico e deixa prejuízo de R$ 1 milhão

Um salão de festas no Parque Ortolândia, em Hortolândia, preparado para receber cerca de 90 casais na noite desta segunda-feira (12), ficou completamente destruído após um incêndio. Segundo o proprietário do local, o prejuízo é superior a R$ 1 milhão. Ninguém ficou ferido.

As chamas iniciaram por volta de 19 horas, antes da chegada dos convidados, que haviam planejado comemorar o Dia dos Namorados com um jantar. O proprietário do salão, Dario Lourenço Ruiz, contou ao LIBERAL que as dependências haviam sido emprestadas para uma igreja. No mesmo terreno funciona uma escola de esportes, que teve apenas uma parede atingida.

De acordo com ele, há indícios de que as chamas tenham sido causadas por um erro na cozinha. “Um amigo nosso viu quando pegou fogo em uma frigideira grande com óleo, e uma mulher jogou água, espalhando as chamas pelo teto”, contou o proprietário. Ele afirma que toda a documentação do salão estava regular.

A intensidade do fogo mobilizou sete caminhões e equipes do Corpo de Bombeiros de quatro cidades, Paulínia, Campinas, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, além do atendimento do efetivo de Hortolândia. A Prefeitura de Hortolândia prestou o apoio com dois caminhões pipa, retroescavadeira, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Defesa Civil e Guarda Municipal.

Segundo o dono do salão, os profissionais trabalharam intensamente por duas horas até o controle das chamas, mas o rescaldo seguiu até cerca de meia noite.

Nesta terça-feira (13), o salão foi periciado e a Defesa Civil também compareceu para averiguar o local. No período da tarde, uma equipe particular fazia a limpeza dos escombros.