Incêndio atinge empresa de refrigeração, em Hortolândia

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de refrigeração no Boa Vista, em Hortolândia, na noite desta quinta-feira (7). Não houve vítimas. Para conter as chamas, foi necessária a intervenção do de bombeiros do município, de Americana e de Campinas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta de 21h30, a equipe foi chamada para atender uma ocorrência de incêndio em indústria. Imediatamente os agentes se dirigiram ao endereço, na Rua das Acácias, e pediram reforços para as corporações de Americana e Campinas.

Quando chegaram na indústria havia diversos cães de guardas que foram salvos pela equipe. Foram ao menos quatro horas de combate para eliminar as chamas e realizar o trabalho de rescaldo (ações para garantir que o fogo não voltasse).

Ainda segundo os bombeiros, a empresa tem uma área total de 10 mil metros quadrados. As chamas estavam concentradas em um setor destinado à pintura, onde estavam tintas, solventes e outros produtos inflamáveis. Apesar disso, não há informações sobre o que possa ter dado início ao fogo.

O incêndio foi controlado às 1h30 desta sexta-feira (8).