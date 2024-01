Incêndio atinge empresa de ônibus em Hortolândia

Um incêndio atingiu uma empresa de ônibus em Hortolândia, no fim da manhã desta segunda-feira (1°). Não houve feridos e os bombeiros controlaram as chamas.

De acordo com informações da GCM (Guarda Civil Municipal), o incêndio atingiu a empresa que fica na rua Antônio Fernandes Leite, no bairro Núcleo Santa Isabel. Vizinhos chamaram os bombeiros e as chamas foram controladas. Os ônibus não foram atingidos.

Não há registro de vítimas e as causas do fogo são desconhecidas.