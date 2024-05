Inauguração do novo Paço Municipal de Hortolândia é adiada e atendimento será suspenso

O evento para inauguração do novo Paço Municipal de Hortolândia foi adiado de 28 para 29 de maio, às 10h. De acordo com a prefeitura, após questionamento do LIBERAL, detalhes no cerimonial motivaram a alteração. Para concluir a mudança de sede do Executivo, o atendimento será suspenso de 27 de maio a 7 de junho.

O prédio está sendo construído desde agosto de 2022, na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo, no Jardim Novo Ângulo. Nas últimas semanas, o local entrou na fase de acabamento e montagem de móveis. Além disso, no lado externo, foi instalada uma rede adutora que abastecerá o paço.

Orçada em R$ 66 milhões, sendo R$ 50 milhões custeados por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e R$ 16 milhões por recursos próprios, a nova sede da prefeitura terá 10 mil m² de área construída e abrigará em torno de 1 mil funcionários de todas as secretarias.

O prédio ficará em um terreno de 60 mil m², próximo à Ponte Estaiada, que contará também com estacionamento, cisternas, duas quadras esportivas e unidades do Poupatempo e do DSO (Departamento de Saúde Ocupacional).

Às vésperas da inauguração, inicialmente agendada para 28 de maio, o paço recebeu o nome “Palácio dos Migrantes Paço Municipal Prefeito Ângelo Perugini”.

Porém, nesta quarta-feira (22) o Executivo confirmou a mudança da data do evento de inauguração para 29 de maio por conta de detalhes no cerimonial. Embora tenha sido necessária a alteração, o lançamento acontecerá em meio às comemorações de 33 anos de emancipação política do município.

Também foi informada a suspensão dos atendimentos de 27 de maio a 7 de junho para que a mudança de sede seja concluída. Neste período, a população poderá solicitar os serviços públicos de maneira remota por meio do site da prefeitura (www.hortolandia.sp.gov.br) ou do telefone (3965-1400).