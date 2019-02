Iluminação de LED é testada no Lago da Fé

O novo sistema de iluminação do Parque Socioambiental Lago da Fé, na região do Parque Gabriel, em Hortolândia, passou por testes na última semana. A nova área de lazer da cidade, inaugurada em setembro do ano passado, está remodelada após a conclusão da instalação dos 68 postes ornamentais que acoplam 136 luminárias em LED. O sistema será inaugurado nesta quarta-feira (6).

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, além das lâmpadas LED que iluminam o entorno da lagoa, a pista de caminhada do parque e a avenida Joaquim Martarolli, que margeia o espaço, está em andamento um estudo para que, no futuro, seja realizada a instalação de iluminação cênica, também de LED, na parte interna da lagoa.

Mais pontos

Na avenida Olívio Franceschini, também está em andamento a escavação do canteiro central da via, próximo à Etec (Escola Técnica Estadual) de Hortolândia. O serviço permite a passagem do cabeamento subterrâneo, que está em processo de finalização, até os postes de iluminação do local, que devem começar a ser instalados nesta segunda-feira (4).

A modernização da iluminação também será realizada no entorno da Lagoa do Jardim Amanda, além da Avenida Antônio da Costa Santos, desde o Jardim Nova América até a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101), no trecho que faz parte do Corredor Metropolitano Noroeste “Vereador Bileo Soares”. O investimento será de cerca de R$ 5 milhões.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.