Igreja planeja santuário que homenageará João Paulo II em Hortolândia

Um projeto ambicioso e imponente. Assim é possível definir a construção do Santuário São João Paulo II, que deve começar ainda neste mês, no Jardim Interlagos, em Hortolândia, com custo estimado de R$ 26 milhões.

Com 36 metros de altura em uma área de mais de 3,7 mil metros quadrados, a igreja ainda contará com casa paroquial, secretaria, cinco criptas e uma estátua de bronze do papa padroeiro e que terá mais de 2 metros de altura. A intenção é colocar o município na rota do turismo religioso.

Mas o que chamou a atenção da reportagem do LIBERAL na entrevista com o padre Nelson Ferreira de Campos, de 62 anos, na última semana, é que a ideia inicial era muito mais modesta. O vigário, natural de Pilar do Sul, na região de Sorocaba, foi designado para Hortolândia para construir uma paróquia.

O padre Nelson, que foi designado para construir paróquia e, agora, lidera projeto de santuário em Hortolândia – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Com a compra de dois terrenos de famílias da região, o projeto da sede da paróquia virou igreja matriz. Depois, de matriz para basílica e, finalmente, de basílica para santuário. Tudo foi idealizado em cada detalhe pelo padre Nelson – que viajou para Roma e para o Líbano a fim de colher ideias.

“Eu e o Dom Airton José dos Santos [Arcebispo da Arquidiocese de Campinas] trouxemos ideias para a parte litúrgica, para o piso, para o teto”, comentou. “O prédio tem que convidar as pessoas para rezarem, não importa se são católicas ou não. Tem que ser uma igreja que venha para ser um ponto turístico”, disse o pároco.

Não foi fácil tirar o suntuoso projeto arquitetônico da cabeça do padre Nelson e passar para o papel. Ao todo, oito arquitetos tentaram desenhar o novo santuário, mas nenhum conseguiu captar a ideia. Foi apenas na nona tentativa, feita por Thiago Plaça Teixeira, de Curitiba (PR), que a planta foi aprovada. Mas para ajustar todos os detalhes solicitados por Nelson levou quase um ano.

“A igreja já estava construída no meu coração, na minha cabeça, cada detalhe. Eu consigo ver ela em pé, consigo ver as pessoas chegando com ônibus, procurando o altar, procurando o local de confissão, procurando a cerimônia”, contou o vigário.

Até houve uma tentativa de diminuir o porte da construção, mas o pároco não abriu mão de sua ideia. “Eu disse que não. Vai permanecer como eu pensei, como está no meu coração. Eu desenhei a igreja e já tinha pensado toda a finalidade dela. Foi aí que o bispo falou que isso não era uma igreja matriz, era um santuário”, contou.

A construção está orçada em R$ 26 milhões e contará com a dedicação de 120 funcionários. A expectativa é de que em dois anos, ou seja, em 2024, esteja pronta.

O prazo máximo, porém, é de 36 meses. O valor será custeado por empresários, comerciantes e construtoras da região. Cada um ficará responsável por realizar uma etapa da construção.“Se o custo para fazê-la é alto, o amor de Deus é muito maior.

O cristão tem que ser entusiasmado. É igual o jogador, se não vibra dentro de campo, com o jogo, fica algo morto, fica mais difícil chegar à vitória”, brincou Nelson.

“Quando eu vim, as pessoas me falavam que aqui era a ‘matolândia’. Nós vamos mudar o rosto da cidade e também da região. Esse santuário não é de Hortolândia, não é da diocese, é um santuário do Brasil”, completou.

PADROEIRO. O santuário em Hortolândia será o primeiro no Brasil e o segundo no mundo a levar o nome de São João Paulo II, que foi papa por 26 anos, de 16 de outubro de 1978 a 2 de abril de 2005 – esta última data, a de seu falecimento, aos 84 anos. Foi beatificado em 2011 pelo papa Bento XVI e três anos depois canonizado pelo papa Francisco.

“A construção do santuário tem duas dimensões muito importantes.

A primeira é a devocional, as pessoas compreendem que esse santo é capaz de dar as graças de Deus por sua interseção. E a segunda dimensão que traz também um conhecimento a respeito do santo, que foi um homem que influenciou muitos acontecimentos no mundo com seu pontificado”, destacou o bispo Dom Tiago Stanislaw.

Dom Tiago é polonês e tem sido a ponte das conversas, no Brasil, com o santuário de Cracóvia, onde está o outro santuário que homenageia João Paulo II. Um dos objetos presenteados a Hortolândia foi a roupa usada pelo papa em maio de 1981, quando sofreu atentado na Praça São Pedro, no Vaticano. Ela estará à mostra no novo santuário.