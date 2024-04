IFSP tem 20 vagas de cursos gratuitos em Hortolândia; inscrições vão até domingo

As inscrições para o curso técnico gratuito em manutenção e suporte em informática do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) terminam neste domingo (14). Há 20 vagas disponíveis para o período noturno no campus Hortolândia.

A unidade fica na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, s/n, Vila São Pedro e o curso é ofertado nas modalidades para quem está fazendo ou já concluiu o ensino médio. O curso, com duração de três semestres, é gratuito.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As inscrições podem ser feitas por meio do site do processo seletivo. A taxa de inscrição para realizar a prova é de R$ 20 e pode ser paga por meio de Pix, cartão de crédito ou boleto GRU (Guia de Recolhimento da União). Na opção boleto GRU, o pagamento deve ser feito exclusivamente no Banco do Brasil.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo a instituição, a prova está marcada para o dia 18 de junho, na cidade onde o candidato escolheu estudar.

Com duração de três horas, a avaliação terá 30 questões de múltipla escolha, que vão abordar língua portuguesa e matemática, de acordo com conteúdos trabalhados do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental.