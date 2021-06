IFSP oferece 40 vagas para curso técnico gratuito em Hortolândia

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) abriu inscrições abertas para o curso técnico gratuito de fabricação mecânica em Hortolândia. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar e sem provas.

Também são oferecidas oportunidades nos municípios de Campinas (40 vagas para o curso de eletroeletrônica noturno e 40 vagas para informática matutino), Capivari (40 vagas para química noturno) e Piracicaba (40 vagas para mecânica noturno).

Devido à necessidade de adequação do calendário acadêmico provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o IFSP divulga dois editais com datas distintas para o processo seletivo para cursos técnico nesse segundo semestre.

Em Hortolândia as inscrições seguem até o dia 22 de julho, enquanto que em Campinas, Capivari e Piracicaba as inscrições serão encerradas no dia 29 de junho.

Em todo o estado de São Paulo são 2.170 vagas em 28 câmpus para o segundo semestre de 2021. Os editais, com todas as informações sobre as vagas, podem ser acessados em www.ifsp.edu.br.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar. Os candidatos devem informar as notas ou conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas no Ensino Fundamental. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site processoseletivo.ifsp.edu.br.

Não há limite de idade, sendo que podem participar do processo de seleção todos os candidatos que estão cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio ou que já concluíram esse nível de ensino.

Neste momento, as aulas ocorrem de modo remoto devido à pandemia. Quando for permitida a retomada das aulas pelas autoridades competentes, os cursos voltam ao formato presencial.

O IFSP é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação, que está presente em 34 cidades do estado por meio de 37 câmpus, com objetivo de oferecer educação profissional e tecnológica.

Hoje, cerca de 60 mil alunos estão matriculados nos cursos técnicos presenciais e a distância, nos cursos superiores, nos cursos de pós-graduação e na FIC (Formação Inicial e Continuada).