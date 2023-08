IFSP abre 240 vagas para campus de Hortolândia

O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) terá 240 novas vagas para o campus de Hortolândia. As oportunidades fazem parte de processo seletivo que contempla cursos técnicos integrados ao ensino médio, assim como cursos feitos após o período escolar. As inscrições estão abertas até o dia 3 de setembro.

Na unidade de Hortolândia, estão disponíveis seis cursos, sendo três integrados ao ensino médio e outros três sendo concomitantes ou subsequentes. Isto é, podem ser feitos simultaneamente ou após o término do ensino médio. As vagas são para período integral e noturno, respectivamente.

Os cursos integrados são técnicos em automação industrial, informática e mecânica, enquanto os concomitantes subsequentes são técnicos em fabricação mecânica, eletroeletrônica, além de manutenção e suporte em informática.

Podem participar das disciplinas integradas os estudantes que tenham concluído o ensino fundamental até o momento da matrícula. Neste caso, os alunos farão tanto o ensino médio quanto o técnico no IFSP. Já no caso dos cursos concomitantes, o estudante necessita estar matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio em outra escola.

As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de setembro, pelo site processoseletivo.ifsp.edu.br, e cada candidato inscrito deve escolher o curso e campus que deseja estudar. A taxa é de R$ 50 para os cursos técnicos integrados e R$ 20 para concomitantes ou subsequentes.

Aqueles que fizeram o ensino fundamental em escola pública, ou com bolsa integral em escola privada, que tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio, podem pedir a isenção da taxa até 11 de agosto. A prova será em 22 de outubro.

Confira as vagas oferecidas em Hortolândia

Cursos integrados

Técnico em automação industrial – 40 vagas – integral

Técnico em informática – 40 vagas – integral

Técnico em mecânica – 40 vagas – integral

Cursos concomitantes/subsequentes

Técnico em fabricação mecânica – 40 vagas – noturno

Técnico em eletroeletrônica – 40 vagas – noturno

Técnico em manutenção e suporte em informática – 40 vagas – noturno

