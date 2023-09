Idoso morre baleado após reagir a tentativa de assalto, em Hortolândia

Acusado estava foragido da justiça desde que foi beneficiado pela 'saidinha', no dia 12 deste mês; ele foi preso em Campinas

Osvaldo Ferreira Ventura, de 65 anos, foi morto após reagir a uma tentativa de assalto - Foto: Divulgação

Um idoso de 65 anos morreu baleado na noite desta quinta-feira (21), em Hortolândia, após reagir a uma tentativa de assalto e entrar em luta corporal com o ladrão. O acusado foi encontrado em Campinas, momentos após o crime, em uma moto que ele roubou de um casal para fugir do local.

Segundo apurou o LIBERAL, o criminoso de 32 anos estava foragido do sistema prisional. Ele foi beneficiado pela “saidinha” no dia 12 deste mês e deveria retornar ao sistema prisional no dia 18.

Pelas imagens de segurança, é possível ver que o assino se aproxima da vítima, o comerciante Osvaldo Ferreira Ventura, que estava na Rua Francisco Antônio da Silva, no Jardim Santa clara do Lago e, na sequência anuncia o assalto.

O ladrão tentou levar a caminhonete de Osvaldo, que reagiu ao assalto, entrando em luta corporal com o criminoso. Na sequência há um disparo e o comerciante cai ao chão.

Depois, de acordo com o boletim de ocorrência, o ladrão aborda um casal e toma a motocicleta em que estavam para fugir. Momento depois ele foi localizado pela PM, em Campinas, na região do Satélite Íris. Antes de ser detido porém, tentou fugir dos policiais, houve uma perseguição e ele acabou sendo alcançado.

Indagado, o foragido confessou que não tinha a intenção de matar a vítima. Ele afirmou aos policiais que a intenção era de levar a caminhonete e alegou que precisou disparar, após o idoso reagir.

O assaltante tinha passagens por receptação, furto e tráfico de drogas. Ele responderá agora também por roubo e latrocínio.