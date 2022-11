Idoso morre após ter cabeça esmagada por caminhão em Hortolândia

Um idoso de 65 anos morreu na última sexta-feira (4), em Hortolândia, após ter a cabeça esmagada por um caminhão durante um acidente. A vítima foi identificada como Paulo Donizete da Silva, um pedreiro, morador do Nova Europa.

O motorista do caminhão disse que estava estacionado e descansando no veículo, na Avenida Ytamaraka, no Jardim Nova América, e que, ao fazer uma manobra para sair com o automóvel, viu um corpo embaixo da roda. Imediatamente, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, assim como a PM (Polícia Militar) e a Polícia Civil.

A morte de Paulo foi constatada pelo médico do Samu no local e um boletim de ocorrência de homicídio culposo na condução de veículo automotor foi registrado no Plantão Policial do município. As causas do acidente serão investigadas.

O motorista do caminhão também foi multado por estacionar em jardim público.