Idoso morre após ser baleado no quintal de casa, em Hortolândia

Um idoso de 60 anos foi baleado e morto no quintal da casa onde morava de favor, no Campos Verdes, em Hortolândia, na tarde desta terça-feira (15). A vítima foi identificada como Antônio Barroso.

Segundo relatos de uma testemunha em boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta de 16h, quando o idoso estava sentado em um sofá, que fica na área do imóvel. Aos policiais, foi relatado que dois homens chegaram em uma moto, estacionaram o veículo do outro lado da rua Benedito Cândido Reis e, em seguida, sem tirarem os capacetes, invadiram o imóvel.

No local, um deles apontou uma arma para vítima exigindo que ele entregasse dinheiro. Confrontado, Antônio afirmou aos criminosos que não tinha mais o valor e que o mesmo já havia sido passado para frente.

Os assaltantes insistiram por um momento e, diante da recusa, decidiram irem embora. No momento em que se dirigiam para saída, um deles voltou e efetuou diversos disparos contra Antônio, que morreu no local.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, Polícia Civil e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito.

O caso foi registrado no plantão policial de Hortolândia como homicídio e as causas do crime serão apuradas. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado. Colaborou Cristiani Azanha.