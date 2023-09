Idoso acusado de matar vizinhos é condenado a 14 anos de prisão em Hortolândia

A Justiça de Hortolândia condenou o agente penitenciário aposentado José Vicente da Cruz, de 70 anos, pelo assassinato de dois vizinhos, que eram irmãos. O crime ocorreu após uma discussão por conta de som alto, em abril de 2021, no Jardim Nova América. Ele recebeu a pena de 14 anos de prisão em regime fechado, mas a defesa prometeu recorrer. O júri popular ocorreu nesta quinta-feira (14), no fórum da cidade, e durou quase 12 horas.

Júri popular ocorreu nesta quinta-feira, no fórum da cidade – Foto: Arquivo/Liberal

Segundo a denúncia do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), o réu atirou contra os vizinho com a intenção de matar, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

As vítimas são Eclécio Ferreira de Lima e Adelmo Ferreira de Lima, que morreram aos 36 e 39 anos, respectivamente.

O juiz da 1ª Vara Criminal da cidade, André Forato Anhê, aceitou as considerações do MP pelo duplo homicídio qualificado e decidiu levar José Vicente a júri popular. A defesa recorreu, mas a decisão foi integralmente mantida pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

O magistrado explicou, na sentença, que os jurados decidiram excluir o privilégio da violenta emoção e reconheceram que o agente aposentado agiu por motivo fútil e de forma que dificultou a defesa.

“Na análise da pena, o juiz considerou como agravante a culpabilidade e as circunstâncias do delito, observando que os fatos se deram na presença de várias crianças pequenas, incluindo os filhos das vítimas. Mas também considerou como atenuantes a “elogiável” a valorosa conduta social pretérita do réu (que não tinha antecedentes) e também pelo fato de que o réu já tem 70 anos”, cita o juiz no documento.

O advogado Felipe Olivério, que participou da defesa, disse que seu cliente agiu em legítima defesa e violenta emoção, mas os argumentos não foram aceitos pelos jurados.

“Ele tem 70 anos. Tinha quatro homens ao lado de sua residência e, quando ele desceu para abrir o portão, foi provocado. Com medo quando vieram para cima dele e fazendo menção na cintura, atirou”, afirma Olivério.

Segundo ele, mesmo antes, o réu já era provocado pelas vítimas. O advogado afirmou que José Vicente vivia “pressionado 24 horas por dia e com medo”.