Identidade de corpo é confirmada, e mãe e filho de Hortolândia serão sepultados neste sábado

A identidade do corpo de Fernanda Silva Bim, de 44 anos, moradora de Hortolândia assassinada no último dia 3, foi confirmada pela Polícia Civil aos familiares nesta quinta-feira (19), após a identificação da arcada dentária da vítima. Ela, então, será velada e sepultada neste sábado, assim como o filho Maurício Silva Ferreira, de 24 anos.

O velório das vítimas ocorre das 13h às 14h, no Cemitério Parque Hortolândia, onde também haverá o sepultamento.

Maurício Silva Ferreira e Fernanda Silva Bim, que foram assassinados no último dia 3 – Foto: Divulgação

Ex-namorado de Fernanda, César Francisco Moranza Júnior confessou ser o autor do duplo homicídio, segundo a polícia. Ele está preso.

O corpo de Maurício foi encontrado no último dia 6, em um canavial próximo à Usina de Cillo, na região do Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste, em estado avançado de decomposição e sem as pernas.

Ele teve a identidade divulgada após o reconhecimento por familiares no IML (Instituto Médico Legal) de Americana, no dia 10 deste mês. Na ocasião, Fernanda estava desaparecida e a mãe dela, uma idosa de 67 anos, havia tido a casa invadida e sido vítima de espancamento no dia 3, mesma data em que as vítimas foram vistas pela última vez.

Também no dia 10, durante a tarde, César se apresentou à delegacia, confessou os homicídios e indicou a localização do corpo de Fernanda, que, segundo ele, também foi desovado nas proximidades da Usina de Cillo. O cadáver estava em estado avançado de decomposição, sem os braços e pernas.

Fernanda e Maurício eram moradores do Jardim Amanda. Segundo a Polícia Civil, César vinha recebendo cobranças da ex-namorada a respeito de um valor que ela tinha emprestado a ele.

Os dois marcaram um encontro para a possível devolução do dinheiro no dia 3 e, com medo, Fernanda levou seu filho para acompanhá-la. Os homicídios teriam acontecido neste mesmo dia.

Um segundo suspeito de 39 anos, identificado como Aristides Moranza Neto, primo de César, também foi preso na terça-feira (17). Ele é apontado pela Polícia Civil como a pessoa responsável por desovar os corpos em Santa Bárbara.

As investigações deste crime continuam e são conduzidas pelo 2° DP (Distrito Policial) de Hortolândia.