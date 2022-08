Hospital particular vai investir R$ 20 milhões em Hortolândia

Projeto do hospital Bela Aliança foi apresentado por empresários ao prefeito Zezé Gomes na última semana - Foto: Prefeitura de Hortolândia - Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia anunciou, na última semana, a construção de um hospital particular na cidade. Com investimento estimado em R$ 20 milhões e cerca de 350 vagas diretas de emprego, o Bela Aliança Hortolândia deve ficar pronto em 2024.

A unidade de saúde será construída na esquina da Avenida da Emancipação com a Rua dos Estudantes, no prédio, onde, no passado, funcionou um shopping. A previsão é que as obras tenham início ainda neste ano.

A escolha por Hortolândia, segundo um dos sócios-diretores do empreendimento, Adilson Bonatto, se deve às obras realizadas na cidade. “Circulamos pela cidade e vimos que o município tem grande potencial econômico”, declarou.

De acordo com Bonatto, o hospital será equipado com tecnologia de última geração para atendimento ambulatorial e casos de alta complexidade, que envolvam a realização de procedimentos e exames, tais como hemodiálise, cateterismo, tomografia, mamografia, ultrassonografia, entre outros.

“Atenderemos desde os casos mais simples até os de alta complexidade. O objetivo é ter 100% de resolutividade. E com isso evitar que os pacientes tenham que se deslocar para outras cidades da região para fazer exames”, disse.

Na primeira fase do projeto, prevista para ser concluída no ano que vem, o hospital terá 30 leitos de enfermagem e 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Após a conclusão das obras, a expectativa é que a unidade de saúde tenha um total de 100 leitos.

A direção do empreendimento estima que o hospital realize, por mês, cerca de cinco mil atendimentos ambulatoriais e registre em torno de 300 internações. A unidade também terá plano de saúde próprio.

“O novo hospital será um ganho para o município e a população, que passará a contar com mais uma opção de atendimento médico com alta tecnologia. A vinda dessa nova unidade hospitalar também abrirá a possibilidade de parcerias com a prefeitura na rede municipal de saúde”, comentou Leandro da Silva Severino, secretário-adjunto de Saúde de Hortolândia. O município tem, atualmente, dois hospitais, um público e um particular.