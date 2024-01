Hospital de Hortolândia participa da 1ª captação de órgãos na cidade

A equipe do Hospital Municipal Mario Covas, em Hortolândia, participou neste mês de janeiro da primeira captação de órgãos realizada na cidade, uma retirada de córneas de um paciente que estava internado na unidade, mas que veio a óbito.

A captação foi feita por uma equipe da OPO (Organização de Procura de Órgãos) do Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

De acordo com a enfermeira da Coordenação Assistencial da UTI do Hospital Mario Covas, Patricia Rodrigues, as córneas foram retiradas para serem doadas a dois pacientes na lista de espera estadual de cirurgias de transplante. Em casos de doação de órgãos, por motivos legais, as identidades do doador e dos receptores são mantidas em sigilo.

Após a confirmação da morte encefálica, o hospital comunicou o fato para a família do paciente. A equipe médica também deu orientações e esclarecimentos sobre a possibilidade de fazer a doação de órgãos, já que o procedimento somente pode ser feito mediante a autorização dos familiares.

“A família toda estava presente e ficou muito sensibilizada com a possibilidade de fazer a doação. Eles disseram que, quando vivo, o paciente gostava muito de ajudar quem precisava. De acordo com a família, ele certamente ficaria feliz em saber que seus órgãos foram doados para recuperar e melhorar a saúde de outras pessoas”, destacou Patricia.