Hortolândia vai reembolsar motorista que licenciar veículo no município

A Prefeitura de Hortolândia vai fazer pagamento de “cashback” em dinheiro ao proprietário de veículo que emplacar o carro novo ou transferir o veículo usado para a cidade.

De acordo com a Secretaria de Finanças, a campanha foi autorizada por lei publicada no último dia 18, no Diário Oficial Eletrônico do Município, e permite à administração pagar a pessoas físicas e jurídicas, como ressarcimento total ou parcial de despesas relativas à legalização do veículo e pagamento de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) vinculado à cidade.

Os descontos seriam definidos conforme o valor venal do veículo, numa faixa que vai de R$ 340 a R$ 748.

Dados disponibilizados pela pasta mostram que a frota dos licenciados no município atualmente é de 139.496 veículos.

Segundo a prefeitura, essa transferência/licenciamento implicará em novas receitas importantes para Hortolândia no decorrer dessa campanha, o que representará ganhos reais ao município, não implicando em qualquer ônus orçamentário ou financeiro ao erário.

Quando o proprietário de um veículo paga o IPVA, metade do valor fica com o governo estadual e metade fica com o município onde o veículo foi emplacado.

O incentivo valerá de janeiro de 2024 a dezembro de 2025. Para ter direito ao reembolso, o proprietário terá que protocolar, dentro do prazo de vigência da lei, um requerimento na prefeitura, junto ao setor de atendimento ao contribuinte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

No entanto, a campanha deixa de fora algumas categorias. Confira os que não terão direito ao reembolso:

– veículos de propriedade de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com domicílio em Hortolândia, que desempenhem atividade econômica de transporte de pessoas ou cargas;

– veículos de propriedade de pessoas jurídicas de direito público, incluindo as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas;

– veículos de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas que gozam de imunidade, isenção ou não incidência do IPVA, previstas na legislação do Estado de São Paulo;

– veículos com tempo superior a 10 anos de fabricação.