Hortolândia vai receber investimento de R$ 20 milhões para educação

Verba será utilizada para construção de uma nova escola, além de adequação da rede elétrica para climatização de outras 25 escolas do município

Anúncio foi feito durante visita do secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, ao município - Foto: Divulgação - Prefeitura de Hortolândia

Hortolândia vai receber um investimento de R$ 20 milhões na área de educação, por meio do Painsp (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo). O anúncio da verba foi feito em visita do Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares, ao município na última sexta-feira (25).

O investimento já tem finalidade. Do total, R$ 12 milhões serão destinados a construção de uma nova escola no Jardim Novo Ângulo, R$ 6,6 milhões serão para adequação da rede elétrica para climatização de 25 escolas e R$ 2 milhões são para cobertura de quadras esportivas.

Para Rossieli, o investimento vai ajudar na formação dos estudante da cidade. “Hortolândia é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos e a Educação precisa acompanhar este crescimento”, disse em nota enviada à imprensa.

Durante o anúncio, o prefeito Zezé Gomes (PL) destacou que, além do investimento para educação, a administração também conquistou junto ao Governo do Estado uma Praça da Cidadania, que será construída ao lado da nova escola.

“Além de uma escola teremos um espaço voltado a desenvolver cursos profissionalizantes gratuitos para a nossa gente. Um importante investimento que tem o poder de transformar vidas”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco