Hortolândia vai investir R$ 34 milhões em tecnologia para salas de aula

Contratação de lousas digitais e outros itens foi publicada no Diário Oficial do Estado da última quinta

A prefeitura de Hortolândia vai investir R$ 34,3 milhões nas salas de aula da rede municipal. Serão adquiridas 300 lousas digitais, além de outras tecnologias educacionais que contribuirão no processo de aprendizado. A contratação foi publicada no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira.

Do valor total, R$ 14,1 milhões serão destinados à compra das lousas, que possuem o objetivo de integrar o processo educacional com a tecnologia, possibilitando a reprodução de vídeos e áudios no modelo didático das escolas e ampliando o leque de opções aos professores.

O restante, R$ 20,2 milhões, equivalem à implementação de robótica educacional, voltada ao ensino fundamental. Nela, os estudantes terão ferramentas de desenvolvimento, com desafios interativos que envolvem o raciocínio e podem ser utilizados em diversas áreas de conhecimento, como matemática e língua portuguesa.

Um dos objetivos da robótica educacional, segundo a licitação, é contextualizar o aprendizado com a vida dos jovens nascidos na era digital. Além da entrega dos equipamentos, a empresa contratada ficará encarregada pela instrução dos professores ou profissionais da educação.

*Lucas Ardito, estagiário sob supervisão de Diego Juliani.