Hortolândia vai ampliar oferta de vacina contra a dengue para faixa etária de 6 a 16 anos

Medida será adotada no dia 1º de outubro; atualmente, público atendido é dos 10 aos 14 anos

A Prefeitura de Hortolândia vai ampliar, a partir da próxima terça-feira (1º), a oferta da vacina contra a dengue para o público de 6 a 16 anos. Atualmente, a faixa etária atendida é dos 10 aos 14 anos.

Vacina contra a dengue – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A informação foi divulgada pelo Executivo nesta terça, em resposta ao LIBERAL. A ampliação tem como objetivo utilizar as doses disponíveis em estoque, de acordo com a Secretaria de Saúde.

O Executivo informou ter vacinado 2.295 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com a primeira dose e 608 com a segunda. Uma parte daqueles que ainda não receberam dose complementar ainda aguardam o intervalo exigido de três meses. A imunização começou em abril.

O município possui 2.262 doses disponíveis no Centro de Distribuição de Imunobiológicos Municipal, das quais 390 vencem em 23 de novembro de 2024 e 1.872 têm validade até agosto ou setembro de 2025. A aplicação ocorre nas 16 UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município.

Conforme dados do painel de monitoramento do Governo de São Paulo, neste ano, até esta quarta, a cidade registrou 4.029 casos de dengue, com sete mortes.