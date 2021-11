Hortolândia terá vacinação contra Covid-19 no sábado e no feriado 

28 out 2021 às 11:14 • Última atualização 28 out 2021 às 11:20

A Prefeitura de Hortolândia realiza no sábado (30) e na terça-feira (2), feriado de Finados, vacinação contra a Covid-19. A ação vai disponibilizar a aplicação das segunda e terceira doses contra o coronavírus. As doses do imunizante serão aplicadas das 8h às 15h30, no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade).

Para receber a segunda dose, a prefeitura informa que é necessário levar documento com foto, CPF e o comprovante da dose anterior. Já os adolescentes com ou sem comorbidades devem ir acompanhados de um responsável. Caso não seja possível, o interessado deve levar o termo de autorização assinado pelo responsável (acesse aqui).

De acordo com a Secretaria de Saúde, ainda faltam cerca de 26 mil pessoas tomarem a segunda dose contra a doença na cidade. A secretaria ressalta que é importante as pessoas completarem a imunização para que o município atinja mais rapidamente 100% da população protegida contra a Covid-19 e, assim, agilizar o processo de retomada das atividades presenciais no município.

Já a terceira dose está disponível para idosos com idade de 60 anos ou mais, pacientes imunossuprimidos com idade a partir de 12 anos e profissionais de saúde da rede particular. Esses públicos devem fazer agendamento no site da prefeitura para receber a dose. Os idosos, no entanto, podem receber a dose de reforço somente seis meses após a segunda aplicação. No dia da vacinação, os idosos devem levar os comprovantes de vacinação das doses anteriores.

Para receber a terceira dose, os pacientes imunossuprimidos devem seguir o intervalo de 28 dias da segunda aplicação. No dia da vacinação, os imunossuprimidos devem levar o comprovante da dose anterior, CPF e comprovante da doença. Já os profissionais da rede particular de saúde devem apresentar algum documento que comprove sua atuação na área.