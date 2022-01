Hortolândia terá reajuste de 15% no IPTU de 2022

A Prefeitura de Hortolândia terá reajuste de 15,74% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em 2022. A correção do imposto para o próximo ano no município será maior do que os reajustes já anunciados em outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

A Secretaria de Finanças explicou que, dentro do reajuste anunciado pela prefeitura, 10,74% são referentes ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano mais 5%, conforme previsto na LC (Lei Complementar).

A prefeitura estima a impressão de 75 mil carnês do IPTU, que serão entregues na casa dos contribuintes, e a previsão é de que a arrecadação seja de R$ 45 milhões.

Região

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de Americana terá reajuste de 8,96% em 2022 e a prefeitura alegou tratar-se somente de reposição inflacionária. Com a correção, a administração municipal estima arrecadar R$ 96 milhões, 11% a mais do que o acumulado neste ano, um total de R$ 87 milhões.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste determinou aumento de 10,96% na cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a ser pago em 2022.

Já em Nova Odessa, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PDT), sancionou em julho deste ano uma lei complementar que garante o “reajuste zero” da Tabela de Valor Venal do Município em 2022. Por conta da decisão, a prefeitura “congela” excepcionalmente o IPTU no próximo ano.