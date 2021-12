Hortolândia terá ponto de vacinação contra Covid-19 em shopping nesta quinta

Vacinação será feita no 1º andar do Shopping Hortolândia, em um espaço próximo à praça de alimentação, das 16h às 21h

Para incentivar a imunização contra a Covid-19 das pessoas faltosas do município, a Prefeitura de Hortolândia realiza a aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses no shopping, nesta quinta-feira (16). Na cidade, há 11.200 pessoas faltosas com a 2ª dose. Já da 3ª dose, são 23.000 pessoas.

De acordo com a Secretaria de Saúde, serão disponibilizadas cerca de 1.000 doses nesta ação. A vacinação será no 1º andar do Shopping Hortolândia, em um espaço próximo à praça de alimentação do estabelecimento, das 16h às 21h. O shopping está localizado na rua José Camilo de Camargo, 5, região central.

A Secretaria de Saúde informa que para receber a 1ª dose, é necessário apresentar CPF (Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de endereço. Para receber a 2ª ou 3ª doses, as pessoas deverão apresentar o comprovante de vacinação e CPF.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti