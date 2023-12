Hortolândia terá ônibus gratuitos aos fins de semana até o final do ano

Com o objetivo de fomentar o comércio local, a população de Hortolândia terá transporte coletivo gratuito aos fins de semana até o dia 31 de dezembro, conforme a prefeitura divulgou nesta quinta-feira (14). Cada usuário poderia fazer até quatro viagens por dia.

Cidade conta com 22 linhas atualmente – Foto: Divulgação

Atualmente, a cidade contabiliza 22 linhas de ônibus. Informações sobre o trajeto das linhas e horários de circulação poderão ser consultadas no site oficial da prefeitura.

O comércio de Hortolândia já está funcionando em horários especiais para fomentar as vendas, que costumam ser maiores nas festas de final de ano. De acordo com a Aciah (Associação Comercial de Hortolândia), de segunda a sexta-feira, agora, os locais ficarão abertos até as 22h.

Nos sábados, o comércio funcionará até às 18h. Já aos domingos, as lojas funcionarão das 9h às 16h.

Natal e Ano Novo

No dia de Natal (25), o comércio em Hortolândia estará fechado e retoma na terça-feira (26), ao meio-dia. No domingo véspera de Ano Novo (31) e no dia seguinte (1º), as lojas também estarão fechadas, e a retomada acontece na terça-feira (2) a partir do meio-dia

Shopping Hortolândia

No Shopping Hortolândia, nesta sexta e sábado e entre os dias 18 e 23, as lojas abrem às 9h e fecham às 22h ou 23h, de acordo com o lojista. A praça de alimentação abrirá às 10h e fechará às 23 horas. No domingo (17), as lojas abrirão ao meio-dia e fecharão às 20h, podendo ter horário estendido até as 22h.