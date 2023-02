Hortolândia passará a contar com novo espaço do Creas a partir de março

A Prefeitura de Hortolândia anunciou na última sexta-feira (24) a inauguração do novo prédio do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). O espaço, na Avenida São Francisco de Assis, 426, na Vila Real, começará a funcionar no dia 9 de março.

O Centro de Referência Especializado é uma unidade de proteção social focada em atender pessoas e famílias em situação de ameaça ou que tiveram seus direitos violados, seja por situação de violência física, psicológica ou sexual, para o cumprimento de medidas socioeducativas e atendimento de situações de abandono.

Creas de Hortolândia – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O Creas atende cerca de 180 famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, de acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social. Além disso, cerca de 160 famílias são atendidas com MSE (Medidas Socioeducativas) e Peti (Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Existem, também, ações com pessoas em situação de rua. Ainda segundo a secretaria, são feitas 250 abordagens e atendimentos por mês.

Atualmente, o centro funciona na Rua Francisco Castilho, 298, no Remanso Campineiro. A partir do dia 9, todos os atendimentos serão transferidos para o novo local, com exceção dos serviços feitos com moradores de rua. O novo prédio terá 33 profissionais, sendo pessoal de apoio, assistentes sociais e psicólogos.