Hortolândia terá mês com eventos de comemoração ao aniversário da cidade

A Prefeitura de Hortolândia anunciou a programação de eventos em comemoração ao aniversário de 32 anos do município, que será no dia 19 deste mês. Com início na última segunda-feira (1º) e término no dia 31, as ações contam com eventos culturais, entregas e inaugurações.

Na segunda, o mês foi aberto com uma parada poética, realizada no Centro de Memória Professor Leovigildo Duarte Junior. Já nesta terça-feira (2), às 19h, haverá uma live de lançamento do Acervo Digital do Centro de Memória, no canal do YouTube da Secretaria de Cultura.

Confira a programação completa:

2 de maio (terça-feira)

Live de Lançamento do Acervo Digital do Centro de Memória de Hortolândia “Professor Leovigildo Duarte Junior”

Horário: 19h

Local: Canal do YouTube da Secretaria da Cultura

Classificação: livre

Evento gratuito

3 de maio (quarta-feira)

Posse do Conselho dos Usuários – Ouvidoria

Horário: 9h

Local: Sala de Reuniões do 3º andar | Paço Municipal

Endereço: Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Entrega com inscrição

“Notas de Abraço” com Quinteto Cultura

Horário: 14h

Local: Maternidade do Hospital “Governador Mario Covas”

Endereço: Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, 10 | Jardim Mirante

Classificação: livre

Evento gratuito

6 de maio (sábado)

Cultura Inclusiva

Horário: 8h

Local: Gramado da Unidade Cultural “Arlindo Zadi”

Rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim Amanda

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Ação Comunitária – “O CRAS é nosso!” e Formatura dos Cursos de Sobremesa, Barbearia e Manicure

Horário: 8h30

Local: Unidade Cultural “Arlindo Zadi”

Rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim Amanda

Classificação: livre

Evento gratuito

–

5º HortoPet

Horário: 8h30

Local: Observatório Ambiental Parque Escola

Endereço: Rua Bolívia, 290 | Jardim Santa Clara do Lago II

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Show Stand Up com João da Nica, Zé Neves e Luiz Paixão

Horário: 20h

Local: Teatro “Elizabeth Keller de Matos”

Endereço: Rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim Amanda

Classificação: livre

Entrada com inscrição

8 de maio (segunda-feira)

“Descomplique” – Formação para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social

Horário: 8h30

Local: Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire”

Endereço: Rua Euclides Pires de Assis, 205 |Remanso Campineiro

Classificação: livre

Entrada com inscrição

–

Lançamento da Campanha “Lacre Solidário 2023”

Horário: 16h

Local: Câmara Municipal

Endereço: Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250 | Parque Gabriel

Classificação: livre

Evento gratuito

9 de maio (terça-feira)

Batalhas, Rimas e Conhecimento

Convidado(a): Ao Cubo

Horário: 18h

Endereço: Teatro “Elizabeth Keller de Matos” (rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim Amanda)

Classificação: 16 anos

Evento gratuito

–

Abertura do “Hortolândia Protege” com a palestra: “Ações de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes” (Maio Laranja)

Ministrante: Carolina Defilippi

Horário: 19h

Local: EMEF “Profª Marleciene Priscila Presta Bonfim”

Endereço: Rua Maria de Lourdes Cangleriani Cancian, 92 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Entrada com inscrição

10 de maio (quarta-feira)

“Descomplique” – Formação para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social

Horário: 8h30

Local: Cozinha Escola

Endereço: Rua Osvaldo de Souza, 375 | Jardim Novo Ângulo

Classificação: livre

Entrada com inscrição

12 de maio (sexta-feira)

2º Encontro de Mães – “Homenagem para quem ama e acolhe sem limites”

Horário: 17h

Local: Parque Socioambiental “Lago da Fé”

Endereço: Avenida Joaquim Martarolli | Parque Gabriel

Classificação: livre

Evento gratuito

13 de maio (sábado)

Plantio Online – Lançamento dos plantios em calçadas

Horário: 9h

Endereço: Rua Érico Veríssimo | Jardim Amanda

Classificação: livre

Evento gratuito

15 de maio (segunda-feira)

Posse do Conselho Municipal da Juventude

Horário: 15h

Local: Centro de Convivência da Melhor Idade do Remanso Campineiro

Endereço: Rua Euclides Pires de Assis, 200 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Evento gratuito

-

1º Live de Segurança Viária para Motociclistas

Horário: 15h30

Local: Canal do YouTube da Prefeitura de Hortolândia

Classificação: livre

Evento gratuito

16 de maio (terça-feira)

“Concertos Especiais” com Quinteto Cultura (em comemoração ao Dia do Gari)

Horário: 7h

Local: Pátio da Secretaria de Serviços Urbanos

Endereço: Rua Capitão Lourival Mey, 869 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Evento gratuito

-

Entrega da Canalização Novo Ângulo

Horário: 9h

Local: ao lado do Parque Novo Ângulo

Endereço: Rua Edézio Vieira de Moraes | Jardim Novo Ângulo

Classificação: livre

Evento gratuito

–

“Hortolândia Protege” (Maio Laranja)

Horário: 10h

Exposição de Desenhos e produções artísticas das Escolas Municipais e OSC’s (Organizações da Sociedade Civil da cidade)

Atividades com profissionais da Secretaria de Educação sobre o tema

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: Rua José Camilo de Camargo, 5 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Evento gratuito

-

“Música nas Entidades” com o Vibrasax (grupo de saxofones)

Horário: 14h

Local: Samest (Sociedade de Amigos de Bairro do Jardim Everest)

Endereço: Rua Pico da Bandeira, 200 | Jardim Everest

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Formatura dos bolsistas do Programa “Acerte” do Curso de Costura Industrial

Horário: 19h

Local: Gold Eventos

Endereço: Rua Cícero Ramos Meira, 665 | Jardim Nossa Senhora de Fátima

Classificação: livre

Entrada com inscrição

17 de maio (quarta-feira)

Comemoração do Dia Municipal das Pessoas Centenárias de Hortolândia (17 de maio)

Horário: 9h

Local: Teatro “Elizabeth Keller de Matos”

Endereço: Rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim Amanda

Classificação: livre

Evento gratuito

–

“Hortolândia Protege” (Maio Laranja)

Horário: 10h

Exposição de Desenhos e produções artísticas das Escolas Municipais e OSC’s (Organizações da Sociedade Civil da cidade)

Atividades com profissionais da Secretaria de Educação sobre o tema

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: Rua José Camilo de Camargo, 5 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Rolê Filosófico

Horário: 20h

Endereço: Teatro “Elizabeth Keller de Matos” (rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim Amanda)

Classificação: 12 anos

Evento gratuito

18 de maio (quinta-feira)

Lançamento do Projeto “Voa” (Ver, Ouvir e Acolher)

Horário: 9h

Local: Câmara Municipal

Endereço: Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250 | Parque Gabriel

Classificação: livre

Evento gratuito

–

“Hortolândia Protege” (Maio Laranja)

Horário: 10h

Exposição de Desenhos e produções artísticas das Escolas Municipais e OSC’s (Organizações da Sociedade Civil da cidade)

Atividades com profissionais da Secretaria de Educação sobre o tema

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: Rua José Camilo de Camargo, 5 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Pré-estreia do Filme “Cidade dos Sonhos” (média-metragem sobre a História de Hortolândia) – exibição para convidados

Horário: 15h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: Rua José Camilo de Camargo, 5 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Pré-estreia do Filme “Cidade dos Sonhos” (média-metragem sobre a História de Hortolândia) – exibição para público geral

Horário: 16h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: Rua José Camilo de Camargo, 5 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Festa de Peão de Hortolândia 2023 com o show da dupla Zé Neto & Cristiano

Horário: A partir das 20h

Endereço: Avenida da Emancipação (em frente à EMS)

Entrada com ingresso

19 de maio (sexta-feira)

Festa de Peão de Hortolândia 2023 com os shows da dupla Maiara & Maraisa e da dupla Luiz Miguel & Daniel

Horário: A partir das 20h

Endereço: Avenida da Emancipação (em frente à EMS)

Entrada com ingresso

20 de maio (sábado)

Inauguração do Parque Socioambiental “Alexandre Roberto Fernandes dos Reis”

Horário: 9h

Endereço: Rua Líbero Badaró | Jardim Santa Rita de Cássia

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Final do Campeonato de Futebol Amador – Categoria Veteranos

Horário: 15h30

Local: Campo do Rosolém

Endereço: Praça Gino Bernardini | Jardim Santa Izabel

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Abertura do Campeonato de Futebol Amador – 1ª Divisão

Horário: 19h

Local: Campo do Rosolém

Endereço: Praça Gino Bernardini | Jardim Santa Izabel

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Festa de Peão de Hortolândia 2023 com os shows de Luan Santana e de Thiago Lins

Horário: A partir das 20h

Endereço: Avenida da Emancipação (em frente à EMS)

Entrada com ingresso

21 de maio (domingo)

Final do Campeonato de Futebol Amador – Categoria Juvenil

Horário: 8h

Local: Campo do Rosolém

Endereço: Praça Gino Bernardini | Jardim Santa Izabel

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Final do Campeonato de Futebol Amador – Categoria Juniores

Horário: 10h

Local: Campo do Rosolém

Endereço: Praça Gino Bernardini | Jardim Santa Izabel

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Festa de Peão de Hortolândia 2023 com o show da dupla João Bosco e Vinícius (entrada 1 kg de alimento não perecível)

Horário: A partir das 20h

Endereço: Avenida da Emancipação (em frente à EMS)

Entrada com troca de alimento por ingresso

22 de maio (segunda-feira)

Baile em comemoração ao aniversário da cidade

Horário: 9h

Local: Centro de Convivência da Melhor Idade do Remanso Campineiro

Endereço: Rua Euclides Pires de Assis, 200 | Remanso Campineiro

Classificação: livre

Evento gratuito

23 de maio (terça-feira)

Entrega de Títulos de Regularização Fundiária de 27 lotes da Quadra J

Horário: 18h30

Endereço: Perpendicular à rua Prof. Lúcio Alves da Costa, Loteamento Adventista Campineiro

Classificação: livre

Evento gratuito

25 de maio (quinta-feira)

Inauguração do CRAS Jardim Brasil

Horário: 9h

Endereço: Rua da Amizade, 240 | Jardim Brasil

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Entrega da reforma da Praça e Quadra Esportiva

Horário: 15h

Local: Praça do Parque Ortolândia

Endereço: Rua Miquelina Rigoleto | Parque Ortolândia

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Entrega da Iluminação de LED

Horário: 19h

Local: entre as avenidas Anhanguera e Thereza Ana Cecon Breda

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Quinta Delas

Convidado(a): Tributo a Amy Winehouse

Horário: 20h

Endereço: Teatro “Elizabeth Keller de Matos” (rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim Amanda)

Classificação: 14 anos

Evento gratuito

26 de maio (sexta-feira)

Hortolendo

Horário: 7h

Local: Todas as Escolas Municipais

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Inauguração da Cadeira de Trilha Acessível (para PcD)

Horário: 9h

Local: Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”

Endereço: Rua Manoel Antônio da Silva, 415 | Jardim São Benedito

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Festa da Economia Solidária com show de artistas locais

Horário: 19h

Local: Praça “A Poderosa” | Jardim Santa Izabel

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Lançamentos do “Vale Cultura” e da “Banda Jovem” e encerramento do evento com Concerto da Camerata de Cordas “Arco Brasil”

Horário: 19h

Local: Teatro “Elizabeth Keller de Matos”

Endereço: Rua Graciliano Ramos, 280 |Jardim Amanda

Classificação: livre

Evento gratuito

27 de maio (sábado)

Torneio de Vôlei de Areia 4×4 Misto entre Servidores Públicos Municipais

Horário: 8h

Local: Complexo Poliesportivo “Nelson Cancian”

Endereço: Rua João Barreto da Silva, 505 | Vila Real Santista

Classificação: livre

Evento gratuito

–

“Troca Sustentável” – Drive Thru de Resíduos Eletrônicos

Horário: das 9h às 13h

Local: Teatro “Elizabeth Keller de Matos”

Endereço: Rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim Amanda

–

Abertura para visitação ao “Centro de Memória/Estação Jacuba

Horário: das 9h às 13h

Endereço: Rua Rosa Maestrello, 2 |Vila São Francisco

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Reinauguração do CRAS Primavera

Horário: 9h

Endereço: Rua da Amoreira, 50 | Jardim Primavera

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Festa da Economia Solidária com shows de artistas locais

Horário: 19h

Local: Praça “A Poderosa” | Jardim Santa Izabel

Classificação: livre

Evento gratuito

28 de maio (domingo)

4º Vem de Bike

Horário: 7h30

Ponto de Concentração: “Superviário” (trecho sob da Ponte Estaiada)

Classificação: livre

Entrada com inscrição

–

Futebol Society Feminino “Elas em campo”

Horário: 8h

Local: Espaço Esportivo Santa Izabel

Endereço: Rua Ervin Maier, 195 | Jardim Santa Izabel

Classificação: livre

Entrada com inscrição

–

Estação Viola

Horário: 8h às 12h

Endereço: Estação Jacuba (rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco)

Classificação: Livre

Evento gratuito

–

Aniversário de posse e Implantação do Núcleo de Educação Ambiental e Centro de Memória Parque Socioambiental Antonio Gazzetta

Horário: 9h

Endereço: Rua Pedrina Oliveira da Cunha, 275 | Jardim Terras de Santo Antônio

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Abertura para visitação ao “Centro de Memória/Estação Jacuba

Horário: das 9h às 13h

Endereço: Rua Rosa Maestrello, 2 |Vila São Francisco

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Literalendo com participação especial da dupla musical infantil “Palavra Cantada”

Horário: 11h

Local: Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”

Endereço: Rua Manoel Antônio da Silva, 415 | Jardim São Benedito

29 de maio (segunda-feira)

Inauguração da Iluminação de LED

Horário: 19h

Local: Bosque do Novo Cambuí

Endereço: Rua José Aparecido Mendes | Novo Cambuí

30 de maio (terça-feira)

Entrega de Obras de Canalização e Interligação Viária

Horário: 9h

Local: Rua 10, Vila Real

Endereço: Rua 10 | Vila Real

Classificação: livre

Evento gratuito

–

Baile em comemoração ao aniversário da cidade

Horário: 14h

Local: Centro de Convivência da Melhor Idade do Jardim Amanda

Endereço: Avenida Tarsila do Amaral, 640 | Jardim Amanda

Classificação: livre

Evento gratuito

31 de maio (quarta-feira)

Entrega da Obra de Viária no Jardim Santa Fé

Horário: 9h

Local: Rua 19 | Jardim Interlagos

–

Reinauguração do Fundo Social de Solidariedade

Horário: 15h

Endereço: Rua José Athanázio Bueno, 260 | Jardim Santana

Classificação: livre

Evento gratuito