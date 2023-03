Hortolândia terá 60 vagas em cursos profissionalizantes para mulheres

Hortolândia vai receber 60 vagas para três cursos profissionalizantes gratuitos do programa estadual Via Rápida Emprego. Como celebração ao mês da mulher, as vagas deverão ser preenchidas prioritariamente por mulheres que moram no município e possuem 16 anos ou mais. As inscrições tiveram início nesta quarta-feira (8).

As vagas são para os cursos de assistente administrativa, porteira e controladora de acesso, além de cuidadora de idoso. Cada um deles receberá 20 vagas, com todas as aulas presenciais, e terão 60, 80 e 60 horas/aula respectivamente.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, as alunas que concluírem o curso com no mínimo 75% de frequência receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 210.

Candidatas interessadas podem se inscrever no site da Via Rápida. O site pode ser acessado através do link específico de cada formação: assistente administrativa; porteira e controladora de acesso; cuidadora de idoso. As inscrições ficarão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.

*Estagiário, sob supervisão de Bruno Moreira.