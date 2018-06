Hortolândia tem queda no número de empresas

O número de empresas que abriram as portas em Hortolândia em 2017 caiu 32,1% em relação ao ano anterior. Em comparação com 2015, a queda é ainda maior: 62,8%. As informações são da prefeitura, que na semana passada lançou um pacote econômico para tentar fortalecer a economia.

No ano passado, o município registrou a abertura de 1.836 empresas de todos os portes, média de cinco por dia. Em 2016, foram 2.704 e, em 2015, 4.940, o equivalente a 13 novas firmas por dia (quase o triplo de 2017).

No mesmo sentido, o número de empresas que fecharam as portas cresceu 13,3% (foram 598 encerramentos em 2017). Em 2018, a tendência de queda se mantém. Nos cinco primeiros meses do ano, 290 empresas novas surgiram. “Este é um ano em que grande parte dos investidores aguarda uma resolução do cenário político para definirem suas estratégias comerciais”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Monique Freschet, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura. Foto: Reprodução / Facebook

A secretária diz que, apesar disso, a cidade dá sinais de retomada. Monique citou exemplos como a expansão da planta da EMS, a construção de um complexo multiuso que inclui hospital, hotel e centro comercial e o anúncio de inauguração de uma unidade do Burger King.

Na semana passada, a prefeitura anunciou um pacote econômico que inclui um festival gastronômico, cursos de qualificação para adaptar a mão de obra às indústrias e um projeto de turismo industrial.

A prefeitura informou que a retomada do desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda é uma prioridade do governo.

Para isso, uma das medidas é o Programa de Incentivo Empresarial de Hortolândia, por meio do qual a administração concede estímulos e cria facilidades à instalação de novos negócios, com isenção fiscal e tributária. A administração informou que também oferece oficinas de qualificação profissional.

Nova Odessa e Santa Bárbara registram aumento

Ao contrário de Hortolândia, em Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste o número de empresas cresceu (as outras duas cidades da região, Sumaré e Americana, não forneceram os dados). Em Nova Odessa, a quantidade de novos negócios saltou de 663 para 695 (alta de 4,8%) entre 2016 e 2017. O número de empresas encerradas caiu de 326 para 179 (45%).

Nos primeiros cinco meses de 2018 já são 370 novas firmas, mais da metade do registrado em todo ano passado. Em Santa Bárbara, o número de empresas abertas cresceu 12,87% em 2017 – foram 2.016 novos negócios ano passado. A quantidade de firmas fechadas, porém, cresceu em ritmo maior – 24,2%.

Em Nova Odessa, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Elvis Ricardo Maurício Garcia, disse que a cidade investe em desburocratização e que há um programa de incentivo fiscal, com isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), para empresas que ampliem seu negócio e gerem empregos.

Em Santa Bárbara, a prefeitura também aposta na redução de burocracia para atrair novos negócios. A implantação da abertura de empresas por meio eletrônico (VRE), afirma o governo, permite o início das atividades a partir de 24 horas da solicitação.