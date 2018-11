Hortolândia tem força-tarefa após temporal

A Prefeitura de Hortolândia realiza uma força-tarefa, nesta segunda-feira (26), para limpar a cidade e realizar serviços de manutenção nos locais afetados pela forte chuva deste final de semana. A Defesa Civil registrou 85 milímetros de chuva durante o período de 24h (19h de sábado às 19h de domingo).

O caso mais grave registrado foi numa residência localizada na rua Tiburtino Rodrigues, Jardim Nossa Senhora de Fátima, onde um buraco aberto no fundo do imóvel sugou uma moradora de 55 anos. Ela foi socorrida pela SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Unidade Pronto Atendimento (UPA) Nova Hortolândia. A vítima recebeu atendimento médico e teve alta nesta segunda-feira (26).

Três escolas municipais foram afetadas pelo temporal. Na Emef (Escolas Municipal de Ensino Fundamental) Salvador Zacharias Pereira Júnior, no Jd. Novo Ângulo, e na Emef Jardim Nova Europa, as aulas, que foram suspensas no período da manhã para limpeza dos espaços, serão retomadas à tarde. Já na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Josias da Silva Macedo, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, a aula será retomada nesta terça-feira (27).

A UPA-24h (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Rosolen também teve pontos de alagamento, mas a unidade foi limpa durante a noite e o atendimento está normalizado.

No ginásio Poliesportivo Victor Savala e no Parque Irmã Dorothy Stang, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, também houve registros de alagamento. O espaço está fechado para manutenção. As atividades serão retomadas normalmente nesta terça-feira (27).

Segundo a Defesa Civil, seis casas ficaram alagadas no Jardim São Ricardo em decorrência da chuva. Houve também alagamento em três residências no Jardim Paineiras, região central. Nos mesmos bairros foram registrados casos de inundação nas ruas. Nenhum imóvel precisou ser interditado.