Hortolândia tem 88 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com 88 vagas de emprego disponíveis, sendo 70 exclusivas para PCD (pessoas com deficiência).

Os cargos destinado a este público são para assistente administrativo, desenvolvedor Java e desenvolvedor mobile, com 40, 20 e 10 vagas, respectivamente.

Há ainda vagas para técnico de enfermagem, consultor de vendas e comprador, às quais também podem concorrer PCDs.

Os interessados podem se candidatar às vagas através do aplicativo Sine (Sistema Nacional de Emprego) Fácil ou pelo site Emprega Brasil, no qual as outras oportunidades podem ser conferidas.

Os interessados também podem se inscrever presencialmente na sede do órgão, localizado dentro do Hortofacíl, na Rua Argolino de Moraes, 405, na Vila São Francisco. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

É necessário levar Carteira de Trabalho, RG e CPF, além de comprovante de endereço.

