Hortolândia tem 20 vagas para curso gratuito de maquiagem

A Prefeitura de Hortolândia possui 20 vagas para o curso profissionalizante de maquiagem para moradores atendidos nos serviços de assistência social. A ação promovida pelo programa Capacita Hortolândia tem inscrições gratuitas até sexta-feira (24).

Podem se inscrever pessoas que tenham mais de 18 anos, inscritas no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal) e/ou atendidos no Suas (Sistema Único de Assistência Social), em serviços prestados nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), no Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) e programas da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social.

No momento da inscrição, é necessário informar nome completo, e-mail, RG, CPF, data de nascimento, sexo, endereço, naturalidade, escolaridade e telefone para contato.

Interessados podem se inscrever através de um formulário online. As aulas serão ministradas por professores do Sebrae Campinas, entre os dias 27 e 31 deste mês. O Capacita Hortolândia fica na Rua Estados Unidos, 217, Jardim Santa Clara do Lago II.