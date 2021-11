Hortolândia retoma aulas presenciais com 100% da capacidade nesta segunda

Medida vale para as 59 escolas da rede municipal e as 39 conveniadas pelo Bolsa Creche

As aulas presenciais e demais atividades realizadas na rede municipal de Hortolândia voltam a ser realizadas com 100% da capacidade de ocupação a partir desta segunda-feira (8). A implementação da medida segue orientações e obrigatoriedade do Governo do Estado.

A medida vale para as 59 escolas da rede, quanto para as 39 contratadas por meio do Programa Bolsa Creche.

Nessa nova etapa, escolas não terão mais o sistema híbrido de ensino – Foto: Divulgação / Prefeitura de Hortolândia

Nessa nova etapa, as escolas não terão mais o sistema híbrido de ensino, que consiste na combinação de ensino presencial com aulas remotas. Até o momento, as unidades atendiam com até 60% da capacidade física das salas de aula em sistema de revezamento semanal.

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o retorno presencial não é obrigatório para alunos pertencentes ao grupo de risco para o novo coronavírus (Covid-19).

No entanto, é necessário que os estudantes apresentem à escola atestado médico que indique o impedimento de comparecer às aulas presenciais. Para estes alunos, serão disponibilizadas atividades impressas.

De acordo com a secretaria, é obrigatório que os alunos e funcionários utilizem a máscara individual, higienizem as mãos com frequência com água e sabão ou álcool em gel e mantenham distância segura do colega. Também será feita a medição da temperatura na porta da escola.