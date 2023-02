Hortolândia removeu em janeiro 61 árvores que poderiam causar problemas

Se comparado com o mesmo período de 2022, o aumento de árvores retiradas foi de 127%

A Prefeitura de Hortolândia anunciou nesta segunda-feira (27) que 61 árvores que poderiam causar danos ambientais foram removidas no mês de janeiro. As ações foram feitas em parceria entre as secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Serviços Urbanos, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Do total de árvores removidas, 55 foram em razão de quedas, enquanto seis precisavam ser cortadas. Outras 174 árvores foram podadas desde o início do ano, quando o município intensificou o mutirão de podas e cortes em áreas verdes, praças, parques e canteiros centrais de ruas e avenidas.

Trabalho é realizado para evitar acidentes e também danos ambientais – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Em 2022, no mesmo período, o número de árvores removidas chegou a 27, sendo 23 causadas por quedas, o que implica em um aumento de 127% no número deste ano.

“O trabalho é de extrema importância para evitar complicações e problemas causados pela queda destas árvores neste período chuvoso. O serviço e o cuidado ambiental continua, em todos os períodos, por toda a cidade”, afirmou o secretário adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Josemil Rodrigues.

A autorização de poda e corte de árvores deve ser solicitada por meio do site da prefeitura. Após o serviço ser realizado, o morador deve entrar em contato com a administração regional do seu respectivo bairro para que seja feita a limpeza de galhos e folhas, por exemplo.

