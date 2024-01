Hortolândia registra mais um caso de vítima baleada em tentativa de assalto

Em um novo caso de tentativa de assalto, mais uma vítima foi baleada em Hortolândia, nesta quinta-feira (11), no Jardim Terras de Santo Antônio. O último caso foi registrado no dia 4 deste mês, no Residencial São Luiz, quando Francisco Graciano de Souza, de 62 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto e morreu após seis dias internado no Hospital Municipal Dr. Mário Covas.

Segundo o 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), neste caso mais recente, a vítima, um homem, estava no Jardim Terras de Santo Antônio, quando foi abordado pelo criminoso armado. Durante o assalto, o bandido atirou duas vezes contra a vítima, que não foi identificada e, em seguida, fugiu sem levar nada.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Mário Covas com ferimentos no braço e no pé e, de acordo com a PM, não corre risco de morte. Um boletim de tentativa de latrocínio foi registrado.

Outro caso

Na primeira ocorrência, registrada no dia 4 deste mês, Francisco Graciano de Souza, de 62 anos, foi baleado por um criminoso, que estava em uma moto. Ele foi atingido no abdômen e socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, após seis dias internado. Câmeras de segurança capturaram imagens do crime.

Inicialmente, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio, mas como Francisco morreu, o caso passou a ser tratado como latrocínio, segundo informações da Polícia Civil.

Nestas duas ocorrências, nenhum suspeito foi preso. As investigações estão em andamento.