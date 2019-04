Hortolândia registra boletim de ocorrência por vandalismo

A Prefeitura de Hortolândia registrou nesta quarta-feira (10) um boletim de ocorrência na Polícia Civil por ato de vandalismo praticado na Ponte da Esperança, a “Ponte Estaiada”. Ao todo, 236 placas de concreto, que formavam o pavimento da passagem de pedestres, localizado na lateral da ponte, foram arrancadas e jogadas na água da lagoa, que fica embaixo da estrutura.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A equipe da Secretaria de Serviços Urbanos vai até o local nesta quinta-feira (11) para tentar recuperar da lagoa o máximo de peças possível. As demais serão trocadas por novas peças, num trabalho que também começa nesta quinta. A recuperação da passagem de pedestres será ágil, com objetivo de inaugurar a ponte no próximo mês.

A Ponte da Esperança foi erguida pela Prefeitura de Hortolândia para integrar as regiões Leste (Novo Ângulo) e Oeste (Jardim Amanda) da cidade.

Na última semana, a EMTU, responsável pelas obras do Corredor Metropolitano Noroeste “Vereador Biléo Soares”,iniciou o trabalho de pavimentação da ponte, que fará parte do corredor expresso de ônibus. O asfalto ficará pronto nas próximas semanas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.