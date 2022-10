Hortolândia registra 16 quedas de árvores após chuva nesta quinta

A Prefeitura de Hortolândia identificou 16 quedas de árvores em vários pontos da cidade, após 40 minutos da chuva, totalizando 35 ml cúbicos, no final da tarde desta quinta-feira.

As regiões mais afetadas foram a Rua Mário Lesso, no Remanso Campineiro, e as avenidas Anhanguera e São Francisco de Assis, na Vila Real.

Ao todo, 16 árvores caíram na cidade – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A CPFL Paulista confirmou que o forte temporal causou danos na rede elétrica. Os ventos, acompanhados de chuva de granizo, ocasionaram interrupção de energia em alguns pontos da cidade.

As equipes foram mobilizadas e iniciaram os reparos, que devem seguir durante a noite de hoje.

A empresa reitera que há reforço no contingente de equipes para atender às ocorrências e restabelecer a energia o mais breve possível.

SUMARÉ

O superintendente da Defesa Civil de Sumaré, Demétrios Matheus Moreira, disse que nenhum caso de alagamento ou queda de árvore foi identificado nesta quinta.

“A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Municipal realizaram na noite desta quinta-feira o patrulhamento preventivo em várias regiões”, destaca.

Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa também não registraram transtornos em decorrência das chuvas até as 20h30 desta quinta-feira.