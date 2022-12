Hortolândia receberá a Carreta da Mamografia a partir do dia 2

A Carreta da Mamografia estará em Hortolândia a partir do dia 2 de janeiro e disponibilizará 500 exames gratuitos para detecção do câncer de mama. A unidade ficará na Rua Aníbal Justino Pereira, no Jardim Santa Isabel, na Praça “A Poderosa”. O atendimento começa na terça e se encerra no dia 14.

A unidade ficará na Rua Aníbal Justino Pereira, no Jardim Santa Isabel – Foto: Divulgação

De segunda a sexta, a carreta abre das 8h às 17h, com 50 senhas por dia. Aos sábados, serão atendidas até 25 mulheres, das 8h às 12h.

Mulheres entre 50 e 69 anos serão atendidas por demanda espontânea. Pacientes de 35 a 49 anos e acima de 70 precisam do encaminhamento médico.

Os laudos e os exames estarão disponíveis em até 48 horas, podendo ser consultados via internet.