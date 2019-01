Hortolândia recebe mais oito profissionais do Mais Médicos

Foto: Reginaldo Prado - Divulgação

Mais oito novos profissionais brasileiros do programa federal Mais Médicos começarão a atuar, em breve, na rede de saúde da Prefeitura de Hortolândia. Eles já se apresentaram no município e irão iniciar, nesta sexta-feira (11), período de atividades de integração. Durante este período, eles conhecerão a rede municipal de saúde, a unidade onde irão atuar e a região que é atendida pela unidade.

No final do ano passado, nove médicos brasileiros se apresentaram à Prefeitura para preencher as 18 vagas abertas na cidade após a saída dos profissionais cubanos do programa. Desde então, eles atuam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Jd. São Sebastião, Pq. Orestes Ongaro, Jd. Adelaide e Jd. Nova Europa.

Ainda resta uma vaga em aberto. O profissional interessado deve se apresentar à Prefeitura até às 18h desta quinta-feira (10/01), quando termina o prazo para que os médicos selecionados pelo programa se apresentem nos municípios. De acordo com a Secretaria de Saúde, caso a vaga remanescente não seja preenchida, o Ministério da Saúde publicará novo edital para preencher essa vaga.

