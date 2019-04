Hortolândia recebe exposição nacional de tecnologias 3D

Hortolândia recebe no dia 27 deste mês a 4ª Expo 3Dbr 2019, encontro nacional que reúne mais de 60 empresas de todo o país que utilizam a tecnologia de impressão 3D. Neste ano, o tema da exposição é Educação 4.0. O evento tem o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, e acontece dentro do Ginásio de Esporte Victor Savala, na Rua Aguinaldo Gomes Cardoso, 500, Jardim Nossa Senhora de Fátima, das 9h às 20h.

A exposição é aberta ao público, com entrada é gratuita. A expectativa é que pelo menos 2 mil pessoas visitem o evento. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Segundo o idealizador do evento, Rubens Medino, a Expo 3Dbr 2019 é um evento divertido e educativo que atende ao público de pessoas com idades entre 2 e 90 anos. “Quem comparecer à exposição terá a oportunidade de participar de diversas atividades como oficinas, palestras, sorteios de impressora 3D e robôs, exposição de impressoras além de degustar dos foodtrucks também presentes no local”, adianta Medino.

O organizado acrescenta que a exposição EXPO3Dbr é um evento itinerante, que reúne a comunidade de impressão 3D brasileira com o objetivo de divulgar e fomentar a manufatura aditiva.

“Este encontro é formatado para encantar o público com expositores e cases que envolvem o visitante em uma atmosfera de alegria e surpresas com o potencial desta nova tecnologia. A criatividade e curiosidade não têm idade, por isso, nosso encontro é aberto a todos, sem limite de idade”, afirmou Medino.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Monique Freschet, a consolidação da Expo 3D BR é uma grande conquista para Hortolândia, que historicamente atrai e apoia iniciativas tecnológicas, e toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas).

De acordo com a secretária, em 2018, mais de 1.500 pessoas marcaram presença na exposição. O evento atraiu pessoas de todo o país que movimentaram significativamente o setor de hotelaria no município.

Confira a Programação da 4ª Expo 3Dbr 2019 em Hortolândia:

● Exposição dos principais fabricantes de impressoras, filamentos e insumos do mercado brasileiro de impressão 3D;(em anexo)

● Palestras, com foco educativo para o público leigo e especializado;

● Bancada para comunidade Rep Rape Hobbistas;

● Cases de Sucesso – Aplicações;

● Exposição de Peças Impressas;

● Oficina de montagem de Impressora;

● Apresentação de Drones;

● Apresentação de Robôs;

● Espaço YOUTUBER;

● Bancada Maker

● Praça de alimentação.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.