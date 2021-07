Hortolândia realiza ‘repescagem’ para vacinar profissionais da educação nesta sexta

A Prefeitura de Hortolândia realiza uma “repescagem” nesta sexta-feira (2), dos profissionais da educação que perderam o dia da vacinação contra o coronavírus (Covid-19).

Esse público terá uma nova chance para se vacinar sem obrigatoriedade de agendamento.

A repescagem será das 8h às 11h, na Emeief (Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professora Zenaide Ferreira de Lira Seorlin (antiga escola “Bambino”), localizada na rua José Camilo de Camargo, 333, Remanso Campineiro.

No local, será necessário apresentar o QR Code gerado a partir do cadastro feito no site Vacina Já , do governo estadual, documento com foto, CPF (Cadastro de Pessoa Física), holerite, Cartão Cidadão ou do SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a Secretaria de Saúde, a previsão é de que sejam vacinados 200 profissionais com idade a partir de 18 anos.

A Secretaria de Saúde ainda salienta que quem não comparecer na repescagem terá que fazer o agendamento no site da prefeitura para ser vacinado com a população geral, conforme a idade.

A secretaria orienta ainda para que as pessoas evitem escolher a marca da vacina e ressalta que todos os imunizantes são seguros e foram aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco